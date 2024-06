LPI-GTH: E-Bike entwendet und hohen Sachschaden verursacht - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - In der frühen Sonntag Nacht wurde ein 22jähriger Seat-Fahrer in der Ilmenauer Ehrenbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel schnell eindeutiger Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein mit dem jungen Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,17 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheines, die ...

mehr