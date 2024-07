Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Kupfer- und Dieseldiebstahl gesucht

Sonneberg (ots)

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes wurden zwei schulische Einrichtungen in Sonneberg durch Unbekannte aufgesucht und anschließend Kupfer bzw. Diesel gestohlen. Zum wiederholten Male wurde die SBSS in der Max-Planck-Straße angegriffen- der/ die Unbekannten entwendeten mehrere Kupferdachrinnen sowie anders Kupfer-Zubehör der Dachentwässerung. Dadurch entstand Beuteschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Weiterhin wurden von der Baustelle des Gymnasiums in der Oberlinder Straße ebenfalls Kupferteile gestohlen sowie aus einem Bagger und einer Rüttelplatte Dieselkraftstoff entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Sonneberger Polizei- Hinweise werden unter Nennung der Vorgangsnummer 0168500 (SBBS) bzw. 0169198 (Gymnasium) entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell