Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Schleiz (ots)

Am Montag, gegen 14.45 Uhr, beabsichtigte der 42-jährige Fahrer eines PKW an der Einmündung Dorfstraße auf die Zeulenrodaer Straße aufzufahren. Hierbei beachtete er die vorfahrtsberechtigte 22-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. Beide Fahrzeugführer zogen sich dabei Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis 16.30 Uhr kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich.

