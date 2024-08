Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Wangen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ravensburger Straße/Siemensstraße ist am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann befand sich mit seinem Pedelec im Kreisverkehr und wurde mutmaßlich von einem 44-jährigen Lkw-Fahrer, der von der Ravensburger Straße nach rechts in die Siemensstraße abbiegen wollte, im Kreisel übersehen. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb nach der Kollision noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der Sachschaden am Pedelec beträgt rund 2.000 Euro, am Lkw entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein nennenswerter Schaden. Zur Klärung des Unfallhergangs kam ein Gutachter vor Ort. Während der Unfallaufnahme ist der Kreisverkehr voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein halbseitig gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war am Unfallort auch die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt, die unter anderem einen Sichtschutz errichtete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell