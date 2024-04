Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aufgegriffen

Bad Muskau, Görlitz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 02.04.2024, sind am Morgen zunächst fünf unerlaubt eingereiste Syrer von einer Streife des Polizeireviers Weißwasser aufgegriffen worden. Das Quintett, welches kurz vor 05.00 Uhr in der Berliner Chaussee angetroffen wurde, übernahm anschließend die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf.

Gegen 12.00 Uhr wurden weitere vier Syrer in der Kurstadt gemeinsam von Zoll- und Bundespolizeibeamten in Gewahrsam genommen. Diese Männer liefen zuvor offenbar über die Grenzbrücke bis zur Görlitzer Straße. Schließlich stellten Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Görlitz am Abend in Görlitz, Reichenbacher Straße Nähe Bahnüberführung, noch zwei unerlaubt eingereiste Ausländer. Einer dieser Männer kommt ebenfalls aus Syrien, der andere aus Afghanistan.

Inzwischen haben alle elf Migranten die Dienststelle wieder verlassen. Sie wurden ausnahmslos nach Polen zurückgewiesen.

