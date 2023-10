Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Mehrere Vorfälle - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Nachdem es in der Nacht zu Montag (23.10.2023) mehrere Vorfälle in Sendenhorst-Albersloh gegeben hat, suchen wir Zeugen.

Ein Unbekannter hat sich zunächst Zugang zu einem Dorfgrill an der Sendenhorster Straße verschafft. Hier hielt er sich vermutlich einige Zeit auf, aß einen Teil der Lebensmittel und versuchte sich anschließend durch eine Verbindungstür Zugang zu einer Privatwohnung zu verschaffen. Hier wurde der Unbekannte von einem Bewohner überrascht und von diesem mit Tierabwehrspray besprüht. Eine Zeugin sah den Mann gegen 02.20 Uhr, als er mit tränenden Augen das Gebäude verließ und flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 1.70 Meter groß, blonde Haare, rote Jacke.

Bereits einige Stunden vorher, am Sonntagabend (22.10.2023) gegen 23.50 Uhr, wurden Polizisten zu einer Sachbeschädigung in die Bergstraße gerufen - hier wurde durch einen Unbekannten ein Kellerfenster zerstört.

Ob und in wie weit die Vorfälle in Zusammenhang stehen, wird aktuell ermittelt. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Personen in der Umgebung gesehen haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell