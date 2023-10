Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Erneut Zeugen nach Brand der leerstehenden Gaststätte gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 21.10.2023, 10:50 Uhr

Warendorf (ots)

Der Brand, der am 20.10.2023 gegen Mitternacht in einer leerstehenden Gaststätte auf der Hauptstraße in Ostbevern ausbrach, dürfte fahrlässig oder vorsätzlich gelegt worden sein. Denn nach den ersten Ermittlungen scheidet eine technische Brandursache aus. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von geschätzt 150.000 Euro.

Gesucht werden Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten. Das können Auffälligkeiten oder Personen insbesondere in der Tatnacht oder in den Tagen zuvor gewesen sein. Wer kann sonstige Hinweise zu dem Brand oder möglichen Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

