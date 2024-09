Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lennestraße;

Tatzeit: zwischen 22.09.2024, 23.00 Uhr, und 23.09.2024, 06.30 Uhr;

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag etwas aus einem Auto in Bocholt gestohlen. Zu der Tat kam es an der Lennestraße, wo der betreffende Wagen unverschlossen gestanden hatte. Die Diebe erbeuteten einen braunen Rucksack der Marke Bench samt Inhalt sowie eine schwarze Herrenjacke. Um Hinweise bittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. Die Polizei erneuert ihren Appell, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell