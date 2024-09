Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus gegen Eingangstür

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schleusenwall;

Tatzeit: zwischen 20.09.2024, 18.00 Uhr, und 23.09.2024, 09.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am zurückliegenden Wochenende einen der Eingangsbereiche einer Schule in Bocholt. Das Geschehen spielte sich am Schleusenwall ab, wo die Täter mit Gewalt auf die Glasscheiben einer Tür einschlugen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

