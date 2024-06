Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Paket löst Polizeieinsatz aus

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 7. Juni 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg telefonisch über ein herrenloses, nicht einsehbares Paket in einem Zug auf der Strecke von Magdeburg nach Halle (Saale) informiert. Die aufmerksame Zugbegleiterin entdeckte jenes Gut im letzten Zugabteil. Ein vermeintlicher Besitzer konnte nicht ausfindig gemacht werden und demnach die zuständige Behörde verständigt. Alarmierte Beamte waren mit Einfahrt der Bahn um 13:50 Uhr im Hauptbahnhof Halle (Saale), Gleis 11. Der Zug und die Bahnsteige 10/11 wurden geräumt und abgesperrt. Zudem wurden die beiden Bahngleise für weiteren Zugverkehr blockiert. Ein parallel alarmierter Diensthundeführer mit einem Sprengstoffspürhund der Bundespolizei war kurze Zeit später am Ereignisort. Nachdem der vierbeinige Kollege kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten bei der Absuche des Paketes zeigte, wurde dieses als ungefährlich eingestuft und gegen 14:15 Uhr geöffnet. Darin befanden sich persönliche Gegenstände, jedoch keine Hinweise, welche auf einen Besitzer Rückschlüsse zulassen. Das Paket wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen dem Fundbüro der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

