Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Portemonnaie aus Jackentasche gezückt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: 23.09.2024, zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr;

Unbemerkt einen Geldbeutel entwendet haben Unbekannte am Montag in Borken. Die Kundin eines Verbrauchermarktes an der Otto-Hahn-Straße hatte diesen in ihrer Jackentasche aufbewahrt. Zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr hat ihn der Täter oder die Täterin daraus gezückt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell