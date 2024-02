Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll entdeckt Geld im Zug

Lörrach

Vor wenigen Tagen wurde ein 29-Jähriger Reisender im Ausreisezug von Hamburg nach Genf durch Beamte einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach kontrolliert. Der Reisende wies sich ordnungsgemäß mit seinem Reisepass aus und antwortete auf die Frage nach mitgeführten Barmitteln, dass er weniger als 10.000 Euro mit sich führe. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ließen sich die Zollbeamten den Betrag nochmals schriftlich dokumentieren. Der Reisende holte daraufhin aus seinem Rucksack ein Bündel Bargeldscheine, welches sich augenscheinlich über der anmeldepflichtigen Menge bewegte. Der Reisende begleitete die Zöllner zur weiteren Klärung des Sachverhalts auf die Dienststelle beim Deutschen Zollamt Basel. Bei der intensiveren Nachschau des mitgeführten Rucksacks wurde ein weiteres Geldbündel festgestellt. Aber das war noch nicht alles, zu guter Letzt tauchten nochmals 820 Euro im Rucksack auf, welche, seinen Angaben zufolge, für Essen und Trinken bestimmt seien. Die Gesamtsumme belief sich somit insgesamt auf 19.820 Euro.

Das Geld sei für den Erwerb eines Fahrzeuges in der Schweiz bestimmt. Der junge Mann gab an, dass er bei einer Sportwette im Jahr 2021 insgesamt 59.000 Euro gewonnen habe. Nach Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro für die zu erwartende Geldbuße konnte der Mann mit seinem geldbringenden Rucksack die Reise fortsetzen. Der Ausgang des Verfahrens ist noch offen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell