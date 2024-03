POL-BN: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2023 - Einladung zum Pressetermin am Montag, 18. März 2024

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 10.12.2023 in Bonn-Beuel mit einer fremden Debitkarte unbefugt rund 1.000,- Euro vom Konto einer 51-Jährigen abgehoben zu haben. Dabei wurde er am Geldautomaten fotografiert. Die Karte war der Geschädigten kurz zuvor in einer anderen Bankfiliale auf bislang ungeklärte Weise abhandengekommen. Da die ...

