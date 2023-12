Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloses Fahrverhalten führt zum Unfall

Sinsheim/BAB 6/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 39-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug die BAB 6, Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn. Dieser zog direkt von dem Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur ohne dies durch seinen Blinker anzuzeigen. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die linke Spur der Hauptfahrbahn und leitete beim Erkennen des Fahrmanöver des VW-Fahrers eine Gefahrenbremsung ein. Den folgenden Unfall konnte er allerdings nicht vermeiden. Der Mercedes-Fahrer fuhr dem VW auf und blieb an der Unfallstelle stehen, während der VW-Fahrer weiterfuhr und von der BAB 6 abfuhr. Er meldete sich jedoch umgehend auf dem Polizeirevier Sinsheim und zeigte den Unfall an. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall keine der beteiligten Personen. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Teile der Fahrbahn musste kurzzeitig bis zur Bergung gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

