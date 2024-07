Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag, 23.07.2024, gegen 18:15 Uhr auf der B19 an der Anschlussstelle Eisenach-Mitte. Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Eisenach West kommend in Richtung Eisenach Mitte. Auf regennasser Fahrbahn mit Dieselspur, welche durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursacht wurde, kam der Golffahrer ins Rutschen und rammte ein Verkehrsschild und Warnbaken der dortigen Baustelle. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße musste für die Reinigung der Straße durch die Feuerwehr für knapp zwei Stunden vollgesperrt werden. (Bezugsnummer 0189487/2024). (sus)

