POL-LWL: Polizei kontrollierte Teilnehmer einer rechtsgerichteten Geburtstagsfeier in Matzlow

Lübtheen (ots) - Auf einem Privatgrundstück in Probst Jesar bei Lübtheen ist in der Nacht zum Freitag ein PKW in Brand geraten. Feuerwehrleute, die kurz vor Mitternacht zum betreffenden Grundstück gerufen wurden, löschten den Brand anschließend. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus, allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Brandursache noch an. Der VW Golf wurde durch das Feuer stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden soll sich ...

