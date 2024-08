Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall im Bereich der Feuchtinger Schere zwischen Sulzbach und Rentrisch (L 126

L 252)

66280 Sulzbach (ots)

Am 28.08.2024 ereignete sich um 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Feuchtinger Schere zwischen 66280 Sulzbach - Neuweiler und 66386 St. Ingbert - Rentrisch. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Unfallverursacherin die L 126 mit ihrem Pkw von Sulzbach kommend befuhr und im Bereich der Feuchtinger Schere nach links in Fahrtrichtung St. Ingbert abbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich eine vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw über die L 252 aus Fahrtrichtung Saarbrücken der Feuchtinger Schere an, welche nach links in Fahrtrichtung Sulzbach abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich einer der Pkw durch die Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach in Unfallendstellung zum Liegen kam.

Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen mittleren fünfstelligen Betrag taxiert. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Die Polizeiinspektion Sulzbach bedankt sich bei den zahlreichen vor Ort anwesenden Ersthelfern, die sich bis zur Übernahme durch die Rettungskräfte den beiden beteiligten Fahrzeugführerinnen annahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell