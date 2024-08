POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Freitag (16.08.) geriet gegen 23:00 Uhr in der Straße "Falkenblick" ein getrenntlebendes Pärchen auf der Straße in Streit. Noch bevor die verständigte Polizei eintraf, setzte sich die 29-jährige männliche Streitpartei in seinen weißen Ford Transit und fuhr in unbekannte Richtung davon. Während die schnell eingetroffene Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Bad ...

