Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Betrunkener Fahrer begeht mehrere Verkehrsunfälle

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (16.08.) geriet gegen 23:00 Uhr in der Straße "Falkenblick" ein getrenntlebendes Pärchen auf der Straße in Streit. Noch bevor die verständigte Polizei eintraf, setzte sich die 29-jährige männliche Streitpartei in seinen weißen Ford Transit und fuhr in unbekannte Richtung davon. Während die schnell eingetroffene Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Bad Hersfeld mit der Dame sprach, fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug an den Einsatzkräften vorbei. Kurze Zeit später konnte man einen lauten Knall hören. Eine sofortige Nachschau ergab, dass der Mann offensichtlich mit seinem PKW einen in der Straße "Falkenblick" geparkten Iveco touchiert und dessen Außenspiegel beschädigt hatte. Der Fahrzeugführer flüchtete von der Unfallörtlichkeit und verursachte im weiteren Verlauf gegen 23:30 Uhr einen weiteren Verkehrsunfall, indem er mit einem geparkten weißen Skoda Fabia in der Straße "Am Lax" kollidierte. Hierbei wurde der Ford Transit des Mannes derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes des Mannes ergab eine deutliche Alkoholisierung. Den 29-jährigen Mann ursprünglich aus Bad Hersfeld stammenden Mann erwartet nun ein Strafverfahren und ein Führerscheinentzug. Es entstand Sachschaden im Wert von circa 7500,- Euro, verletzt wurde niemand.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell