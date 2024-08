Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht bei Hünfeld-Nüst

Fulda (ots)

Hünfeld. Auf der Landesstraße 3176 bei Nüst ereignete sich am Freitag (16.08.) gegen 18:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein PKW kam aus Richtung Mackenzell und überfuhr die Verkehrsinsel, welche sich kurz hinter der Einmündung nach Nüst befindet. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der Pkw wurde vermutlich stark am Unterboden beschädigt und verlor Kühlwasser. Es entstand Sachschaden am Pkw und an den Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise wenden Zeugen an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652 96580.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell