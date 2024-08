Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 458

Hilders (ots)

Am Freitag, 16.08.2024, gg. 14:05 Uhr, befuhr der 48-jährige Motorradfahrer, von Dietges kommend, auf die B 458 auf. Die 74-jährige PKW-Fahrerin aus der Gemeinde Hilders befuhr die vorfahrtsberechtige B 458 in aus Hilders kommend Richtung Fulda. Der Motorradfahrer wollte zunächst ebenfalls in Richtung Fulda auf die B 458 auffahren, bog dann jedoch plötzlich nach links auf die B 458 in Richtung Hilders ab. Hierbei übersah der Motorradfahrer den PKW, es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt mit Krankenwagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Versorgung verbracht.

Die Fahrzeuge wurden bei durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 45.000 EUR. Die Fahrbahn wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren und die Straßenmeisterei halbseitg gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell