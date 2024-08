POL-OH: Korrekturmeldung zu: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Schlitz. Am Donnerstagnachmittag (15.08.), zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Feldwiesen". Anschließend flüchteten die Täter mitsamt Bargeld, Schmuck und Wertsachen im Gesamtwert von rund 3.500 Euro. ...

