Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zigarettenautomat aufgesprengt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schlitz. Am Donnerstagnachmittag (15.08.), zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An den Feldwiesen". Anschließend flüchteten die Täter mitsamt Bargeld, Schmuck und Wertsachen im Gesamtwert von rund 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Zigarettenautomat aufgesprengt

Alsfeld. Unbekannte sprengten am Freitagmorgen (16.08.), gegen 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Landgraf-Hermann-Straße. Anschließend entnahmen die Langfinger eine noch unbekannte Menge an Zigarettenpackungen sowie Bargeld. Sie verursachten zudem rund 3.500 Euro Sachschaden. Ein Zeuge konnte zur Tatzeit eine Person im Bereich des Ausgabeautomaten feststellen. Diese kann als männlich, circa 1,80 Meter groß, mit schlanker Statur und dunkler Kleidung beschrieben werden. Ob dieser Mann mit der Sachbeschädigung in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell