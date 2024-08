Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickdiebstahl auf Parkplatz - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Trickdiebstahl auf Parkplatz

Hünfeld. Eine unbekannte männliche Person sprach am Mittwoch (14.08.), gegen 12.30 Uhr, eine 74-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Lindenstraße an und fragte nach Wechselgeld für einen Parkscheinautomaten. Als die Dame in ihrer Geldbörse nachsah nutzte der Unbekannte den Moment, um unbemerkt einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag zu entnehmen. Den Diebstahl stellte die 74-jährige erst im Nachgang fest. Sie beschreibt den Unbekannten wie folgt: circa 50 Jahre alt, 175 cm groß, normale Statur, kurze, braune Haare. Der Mann sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er war ordentlich gekleidet mit einem kurzärmlichen, bunt gemusterten Hemd in den Farben gelb, rot und weiteren Farben und trug eine lange Hose.

Ihre Polizei rät:

- Seien Sie achtsam, wenn Unbekannte Sie auf Parkplätzen nach Wechselgeld fragen - Trickdiebe versuchen immer in Ihre Nähe zu kommen, um unbemerkt beispielsweise Geld aus ihrem Portmonee zu nehmen. Halten Sie die Person auf Abstand. - Taschendiebe lassen sich oft an einem typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Fulda. Am Sonntag (11.08.), gegen 21.45 Uhr, klingelten bislang Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Goerdelerstraße. Ein Bewohner drückte nach derzeitigen Erkenntnissen die Tür über die Sprechanlage auf, wodurch sich die Langfinger unberechtigt Zutritt verschafften. Als der Bewohner nachschaute, stellte er im Haus drei Jugendliche fest, die umgehend mit zwei Fahrrädern, die sie kurz zuvor aus dem Keller entwendet hatten, die Flucht ergriffen. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Mountainbike mit neongelber Schrift der Marke "Code" sowie einem weißen BMX mit blauem Sitz und blauen Griffen im Gesamtwert von rund 1.250 Euro.

Durch Zeugen wurden die Jugendlichen wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, circa 15-16 Jahre alt, 175 cm groß, mittellange, gelockte dunkle Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und einer kurzen Sporthose.

Person 2: männlich, circa 15-16 Jahre alt, 165-170 cm groß, blonde, mittellange Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit gold-braunem Aufdruck und einer grauen Jogginghose.

Person 3: circa 15-17 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schwarze, kurze Haare, die an den Seiten gekürzt waren, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug einen dunklen Trainingsanzug.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

