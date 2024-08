POL-OH: Alleinunfall auf L 3258 zwischen Morles und Hofbieber

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichendiebstahl Niederaula. Von einem schwarzen Mercedes Benz 204K entwendeten Unbekannte am Dienstag (13.08.), zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen "HEF-AS 203". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an einem Feldweg in der Straße "Im Krammbach" in Niederjossa. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

