Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Mit Pkw gegen Baum

Ludwigsau. Am Montag (12.08.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia die L3254 kommend von Beenhausen nach Ludwigseck. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei zwei Bäume. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 40.250 Euro geschätzt.

Parkplatzrempler

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.08.), gegen 9.30 Uhr, fuhr eine 72-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia aus einer Parklücke auf einem Kundeparkplatz in der Kleinen Industriestraße und stieß dabei rückwärts gegen einen parkenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Zusammenstoß in der Tromagstraße

Bebra. Am Dienstag (13.08.), gegen 11.40 Uhr, befuhren ein Skoda-Kombi-Fahrer aus Großenlüder und ein Audi-Fahrer aus Bebra die Tromagstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen stoppte der Skoda-Fahrer in Höhe eines Firmengeländes plötzlich und fuhr rückwärts. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfall bei Abbiegevorgang

Rotenburg. Am Montag (12.08.), gegen 12.22 Uhr, befuhren ein Mercedes-Fahrerin aus dem Landkreis Greiz und ein Audi-Kombi-Fahrer aus dem Altenburger Land die Brücke der Städtepartnerschaften und wollten auf die Straße "Untertor" einfahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen musste die Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende Audi-Fahrer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

