POL-OH: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung - Mähroboter gestohlen

Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Bad Hersfeld. Am Freitagnachmittag (09.08.) informierte eine Frau die Polizeistation in Bad Hersfeld über einen Mann, der sich gegen 15 Uhr mit weit offen stehendem Hosenstall und augenscheinlich ohne oder mit heruntergelassener Unterwäsche in der Dudenstraße aufgehalten habe. Nun sucht die Polizei weitere Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt sowie dem bislang unbekannten Mann machen können. Dieser soll circa 60 Jahre alt gewesen sein, ein osteuropäisches Erscheinungsbild sowie eine ausgeprägte Stirnglatze gehabt und eine lange dunkle Hose getragen haben. Er sei schließlich in Richtung der Breitenstraße weggelaufen. Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Mähroboter gestohlen

Heimboldshausen. Zwei Mähroboter der Marken Garden Feelings und Ferrex stahlen Unbekannte am Montag (10.08.), zwischen 2 Uhr und 5 Uhr. Im Tatzeitraum befanden sich die beiden Gartenmaschinen im Gesamtwert von rund 500 Euro in einem Vorgarten in der Eisenacher Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

