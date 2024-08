Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Werkzeug und Kupferkabeln - Sonnenschirme entwendet - Diebstahl von Baustelle

Diebstahl von Werkzeug und Kupferkabeln

Ehrenberg. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (09.08.) und Montag (12.08.) unberechtigt Zutritt zu einem Steinbruch in Seiferts. Dort drangen sie gewaltsam in eine Halle ein und entwendeten Werkzeuge sowie Kupferkabel im Wert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Hilders. Zwischen Freitag (09.08.) und Montag (12.08.) entwendeten Unbekannte von dem Wanderparkplatz "Köpfchen", welcher an der K 35 zwischen Hilders und Simmershausen liegt und derzeit als Baustellenlagerplatz dient, Baugeräte im Wert von rund 1.400 Euro. Unter dem Diebesgut befindet sich eine Schaufelschneide für einen Radlader sowie zwei Eisenträger. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sonnenschirme entwendet

Hosenfeld. Von einem Beachvolleyballplatz auf einem Sportgelände in der Straße "An der Schwarza" in Blankenau entwendeten Unbekannte am Sonntag (04.08.), zwischen 4 und 10 Uhr, vier Sonnenschirme im Wert von rund 500 Euro. Zudem wurde ein Schirm beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

