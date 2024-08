Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmitteilungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ehrenberg. Am Dienstag (13.08.), gegen 0:40 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Eiterfelder die B 278 aus Richtung Bischofsheim kommend in Richtung Ehrenberg-Wüstensachsen. Auf einem dortigen Gefällestück kam das Gespann aus Traktor und Anhänger aus noch unklarer Ursache leicht ins Schlingern und konnte trotz eines Brems- und Lenkmanövers nicht mehr zum Halten gebracht werden. Das Gespann kam nach links von der Fahrbahn ab und im Flutgraben beziehungsweise im Bereich eines Koppelzaunes zum Stehen. Die Zugmaschine kippte dabei um und wurde beschädigt. Der Fahrer konnte den Traktor glücklicherweise selbstständig und unverletzt verlassen.

Es entstand Sachschaden von circa 16.500 Euro. Die Bergung erfolgt im Verlauf des Dienstags. Die Fahrbahn ist halbseitig gesperrt und wird gegebenenfalls für die Bergung voll gesperrt.

Polizeistation Hilders

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Eine 35-jährige Renault-Fahrerin fuhr am Montag (12.08.), gegen 18:50 Uhr, von der A 66 an der Abfahrt Fulda Süd auf die B 27 in nördliche Richtung auf. In Höhe km 0.200 wurde sie nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen von einem dunklen Pkw rechts über den Seitenstreifen überholt. Hierbei kollidierte der dunkle Pkw aus noch vollkommen unklaren Gründen mit seiner Fahrzeugfront mit der Beifahrerseite des Renaults. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder 2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Mücke. Am Montag (12.08.), gegen kurz vor 7 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem weißen Hyundai die K 43 aus Richtung L 3325 in Fahrtrichtung Atzenhain. Ein derzeit noch unbekannter Lkw-Fahrer befuhr zeitgleich die Kreisstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei kam es im Begegnungsverkehr aus noch unklarer Ursache zur Spiegelkollision beider Fahrzeuge. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend entweder in Richtung Bernsfeld oder Nieder-Ohmen von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach derzeit vorliegenden Informationen soll es sich um einen Lkw mit orangenem Fahrzeugheck gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell