POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf der K 43 - Zeugenaufruf

Alsfeld (ots)

Mücke. Am Montag (12.08.) um 06:55 Uhr kam es gegen 06.55 Uhr auf der K 43 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis befuhr mit ihrem weißen Pkw Hyundai die K 43 aus Richtung L 3325 kommend in Fahrtrichtung Atzenhain. Ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer befuhr die K 43 in entgegengesetzter Fahrtrichtung - von Atzenhain kommend in Richtung L 3325 (Bernsfeld / Nieder-Ohmen. Im Begegnungsverkehr kam es zur Spiegelkollision beider Fahrzeuge. Dabei verstieß der Lkw-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot. Der unbekannte, flüchtige Lkw-Fahrer entfernte sich entweder in Richtung Bernsfeld oder Nieder-Ohmen von der Unfallörtlichkeit. Von dem Flüchtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Lkw mit orangefarbenen Fahrzeugheck gehandelt haben soll.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

