Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Tann-Lahrbach. Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag (12.08.) auf der B 278 in der Ortslage von Lahrbach ereignete. Ein 60-jähriger Mann aus Kalbach wollte gegen 16.40 Uhr mit seinem Ford Transit an der Kreuzung Eisenacher Straße (B 278), aus Mollartshof (L 3174) kommend, nach links in Richtung Tann abbiegen. Dabei stieß er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw der Marke Mitsubishi eines 49-jährigen aus Frankenheim/Rhön zusammen, der aus Tann kommend in Richtung Hilders unterwegs war. Glücklicherweise wurde bei dem heftigen Zusammenstoß niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten beide abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Unfallstelle zu geringfügigen Behinderungen. Als Unfallursache wird eine Vorfahrtsverletzung angenommen.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell