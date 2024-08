Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Sachbeschädigung an Kirche - Tasche entwendet - Besitzer von Fahrrad gesucht

Fulda (ots)

E-Scooter entwendet

Fulda. Ein E-Scooter, der gesichert an einem Fahrradständer in der Bahnhofsstraße abgestellt gewesen war, war Ziel eines unbekannten Täters. Dieser brach am Samstagabend (10.08.), gegen 21 Uhr, gewaltsam das Schloss auf und entwendete das Elektrokleinstfahrzeug im Wert von rund 200 Euro. Anschließend flüchtete er mit dem E-Scooter in Richtung Heinrichstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Mountainbike

Fulda. Ein vor einem Krankenhaus in der Buttlarstraße gesichertes graues Mountainbike wurde am Samstag (10.08.), zwischen 9 und 21.30 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das Fully der Marke Giant in der Farbe "Cold Iron" hat einen Wert von rund 2.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Kirche

Fulda. Unbekannte Täter steckten nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Samstag (27.07.) und Samstag (10.08.) jeweils einen metallischen Gegenstand, versehen mit einer klebestoffartigen Substanz, in drei Zugangstüren einer Kirche in der Lindenstraße. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Pedelecs

Eiterfeld. Zwei gesicherte Pedelecs im Gesamtwert von rund 6.000 Euro waren am Samstag (10.08.), zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Fahrräder des Herstellers KTM Modell Macina Team (Farbe: schwarz-weiß) und Modell Macina Kapoho 7973 (Farbe: rot) standen zum Tatzeitpunkt auf einem Abstellplatz für Fahrräder eines Freibades in der Fürstenecker Straße. An den Schlössern von drei weiteren Fahrrädern waren ebenfalls Aufbruchsspuren erkennbar. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem entsprechenden Fahrzeug - möglicherweise ein Kleinbus oder Kastenwagen - unterwegs waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tasche entwendet

Hünfeld. Ein 67-jähriger Mann war am Samstag (10.08.), zwischen 12.15 und 12.45 Uhr, auf einem Spielplatz in der Steinberger Straße, um Fußball zu spielen. Hierfür verstaute er eine Bauchtasche mit Bargeld und Ausweisdokumenten in einem Rucksack am Spielfeldrand. Später stellte er den Diebstahl der Bauchtasche fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Displays entwendet

Neuhof. Nach derzeitigen Erkenntnissen überstiegen unbekannte Täter zwischen Dienstag (06.08.) und Freitag (09.08.) den Zaun eines Firmengeländes in der Straße "In der Eller" in Dorfborn. Dort demontierten sie aus zwei Traktoren und einem Mähdrescher die jeweiligen Displays im Inneren der Fahrzeuge. Mit Diebesgut im Gesamtwert von rund 6.300 Euro flüchteten sie unbemerkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike entwendet

Neuhof. Eine unbekannte männliche Person betrat am Freitag (09.08.), gegen 14.15 Uhr, einen Fahrradladen in der Straße "Am Stockgraben" in Dorfborn. Der Mann begab sich unvermittelt zu einem grauen Pedelec des Herstellers "Ghost" (Modell: Path Riot CF/LC Advanced Gry) im Wert von rund 8.300 Euro und fuhr davon. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, Anfang 20, circa 175 Zentimeter groß, normale Statur, blonde, glatte Haare, heller Bart. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt, einer mintgrünen Jacke und Bluejeans. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Eine Bäckerei in der Niesiger Straße in Niesig war zwischen Donnerstagabend (08.08.) und Freitagmorgen (09.08.) Ziel unbekannter Täter. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten diese die Seitentür gewaltsam aufzubrechen. Möglicherweise sind die Langfinger bei der Tat gestört worden, weshalb sie von dem Aufbruchsversuch abließen und flüchteten. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Besitzer von Fahrrad gesucht

Fulda. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, dass in der Nacht zu Dienstag (06.08.) eine kleinere Personengruppe - augenscheinlich Jugendliche - versucht haben sollen, in der Von-Galen-Straße mehrere Pkw zu öffnen. Als der Anwohner auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Unbekannten umgehend und ließen ein Fahrrad vor Ort zurück. Beamte der Polizeistation Fulda stellten dieses kurz darauf sicher. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Fahrrad mit blauen Applikationen des Herstellers "Rockrider" (Modell: ST 120, Rahmengröße XL). An dem Zweirad ist eine Halterung für ein Kindersitz angebracht. Da nicht auszuschließen ist, dass dieses zuvor gestohlen wurde, werden Zeugen gebeten, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrads geben können, sich mit der Polizei unter 0661/105-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Kennzeichen

Eichenzell. Von einem schwarzen Opel Astra H Caravan entwendeten Unbekannte am Sonntag (11.08.), zwischen 3.30 Uhr und 12 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-DJ 2265". Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "Am Zillbach" in Büchenberg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

