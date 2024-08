POL-OH: E-Bike gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Nummernschildern

Polizeipräsidium Osthessen

E-Bike gestohlen

Wehrda. Unbekannte entwendeten am Donnerstag (08.08.) ein Pedelec der Marke Cube in der Farbe goblin'n yellow. Im Tatzeitraum, zwischen 0.30 Uhr und 17 Uhr, war das Zweirad mit einem Schloss an einem Pfosten eines Vordaches im Bereich eines Sportplatzes in der Rhinaer Straße gesichert gewesen. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 5.700 Euro. Zudem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuenstein. Ein Einfamilienhaus in der Knüllstraße im Ortsteil Salzberg wurde am Freitagvormittag (09.08.) Ziel unbekannter Täter. Zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr, drangen die Einbrecher durch ein Fenster in das Gebäude ein und verursachten dabei etwa 300 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-PI 117 eines Mercedes stahlen Unbekannte am Freitag (09.08.), zwischen 9.15 Uhr und 12.20 Uhr. Zur Tatzeit war das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen vor einer Kleingartenanalage in der Straße "Am Kupferstrauch" geparkt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Nummernschildern

Neuenstein. In der Nacht zu Samstag entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-SM 370 eines weißen Ford Mondeo. Das Auto war im Tatzeitraum im öffentlichen Verkehrsraum in der Lindenstraße in Aua abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

