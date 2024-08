Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch

Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht in Ketsch, Zeugen gesucht

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Fords einen Verkehrsunfall in der Hockenheimer Straße. Der unbekannte Fahrer des Fords fuhr in einer Engstelle so weit rechts, dass er einen dort ordnungsgemäß geparkten BMW streifte. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der Sachschaden am BMW wird auf 3000 EUR geschätzt. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: 25-30 Jahre, dunkelbraune, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen metallic blauen Ford Focus.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen (06202 288-0) in Verbindung zu setzen. /BS

