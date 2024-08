Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Mann auf Fahrrad schlägt mehrere Personen beim Vorbeifahren, Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe beim Notruf des Polizeipräsidium Mannheims ein, dass ein Mann auf einem Fahrrad während des Vorbeifahrens Passanten gegen den Hals bzw. Kopf schlagen würde. Der Mann war sowohl im Bereich der Dammstraße, der Humboldtstraße und am Friedrichsring unterwegs. Eine Person, die einen Schlag gegen den Kehlkopf bekommen hatte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am späten Nachmittag kamen noch weitere Personen zum Revier Neckarstadt um Anzeige wegen desselben Vorfalles zu erstatten. Gegen 18:25 Uhr war es einer Streife möglich den Tatverdächtigen einer Kontrolle zu unterziehen. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, für dass er sich verantworten muss.

Das Polizeirevier Neckarstadt sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Geschädigten, die sich unter der Telefonnummer 0621/174-33010 melden können. Auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der vorgenannten Telefonnummer zu melden. / CW

