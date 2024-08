Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Mit mehr als 0,8 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

BAB 6 / Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Samstagabend, gegen 23:19 Uhr, fiel einer Polizeistreife des Autobahnpolizeireviers Walldorf auf der BAB 6 ein unbeleuchtet und am rechten Fahrbahnrand geparkter Fiat auf. Bei der Nachschau wurde ein 43-Jähriger schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen. Nach dem die Beamten an das Fenster klopften, erwachte der Herr. Er gab an, dass ihm das Benzin ausgegangen sei und er auf Freunde warten würde, die ihm neuen Kraftstoff bringen wollten. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der 43-Jährige sieht nun mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen entgegen. /SB

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell