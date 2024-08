Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall Speyerer Straße - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Zu einem größeren Unfall kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23.27 Uhr an der Einmündung des Stückerwegs in die Speyerer Straße in Heidelberg. Hier wollten der 25-jährige Fahrer eines Mercedes SUV und der 44-jährige Fahrer eines weiteren Mercedes SUV aus Richtung Schwetzingen kommend an der Grünlicht zeigenden Ampel von der Speyerer Straße nach links in den Stückerweg abbiegen. Die 42-jährige Fahrerin eines VW Golf, die auf der Speyerer Straße stadtauswärts unterwegs war, missachtete das für sie geltende Rotlicht der Ampel und prallte in die Beifahrerseite eines der abbiegenden Fahrzeuge. Dieses kam ins Schleudern und stieß seinerseits mit dem zweiten abbiegenden Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An zwei PKW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 150.000 Euro. Bei der Unfallverursacherin wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,5 Promille. Sie musste daher eine Blutprobe und im Anschluss ihren Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

