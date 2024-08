Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brennendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Ladenburg

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 15:22 Uhr wurde am Freitagnachmittag ein brennendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Ladenburg gemeldet. Vor Ort konnte ein Piaggio Porter (Kleintransporter) festgestellt werden, der in Vollbrand stand. Ein 37-jähriger Mann war mit dem Fahrzeug auf der Autobahn unterwegs gewesen als er starke Klopfgeräusche aus dem Motorraum vernahm. Daher verließ er sicherheitshalber bei der nächsten Abfahrt die Autobahn um dann kurz darauf festzustellen, dass sein Fahrzeug bereits Feuer gefangen hatte. Der Fahrer konnte noch unverletzt das Fahrzeug verlassen, zu retten war es aber nicht mehr. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Durch die Löscharbeiten kam es kurzfristig zu Behinderungen und Staubildung im abfließenden Verkehr der Autobahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell