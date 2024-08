POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gebäudebrand in der Innenstadt, PM 2

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gegen 15:22 Uhr wurde am Freitagnachmittag ein brennendes Fahrzeug an der Anschlussstelle Ladenburg gemeldet. Vor Ort konnte ein Piaggio Porter (Kleintransporter) festgestellt werden, der in Vollbrand stand. Ein 37-jähriger Mann war mit dem Fahrzeug auf der Autobahn unterwegs ...

