Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich auf A6 - PM Nr. 2

Rauenberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam die 25-jährige Fahrerin eines BMW gegen 05.25 Uhr auf der A 6 zwischen Sinsheim und Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim in der Nähe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich, prallte gegen einen Stauwarnmelder und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Beim Überschlag wurden die Fahrerin und ihre 23-jährige Beifahrerin leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Fahrzeug und den Verkehrstafeln beläuft sich auf ca. 35.000 Euro. Die Fahrerin wies eine Atemalkoholkonzentration von 1 Promille auf. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Zudem gab sie an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Sie musste daher eine Blutprobe über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, hat die Ermittlungen aufgenommen.

