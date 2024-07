Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann macht sich nachts in Kirchditmold an Autotüren zu schaffen: Streife nimmt Tatverdächtigen nach Mitteilung von Anwohnerin fest

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Eine Anwohnerin der Wahleshäuser Straße in Kassel beobachtete in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 4:15 Uhr einen Mann, der durch die Straße ging und bei allen abgestellten Fahrzeugen versuchte, die Türen zu öffnen. Sie alarmierte daraufhin die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mitte nahm bei der Fahndung wenige Minuten später einen Tatverdächtigen in der Straße "Riedwiesen" fest. Der im Landkreis Höxter wohnende 34-Jährige steht im Verdacht, aus mindestens einem geparkten Fahrzeug eine EC-Karte gestohlen zu haben. Ob die Türen des Pkw unverschlossen waren oder der Tatverdächtige den Wagen aufgebrochen hatte, konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die aus dem Fahrzeug gestohlene EC-Karte konnten die Beamten jedoch bei der Durchsuchung des 34-Jährigen auffinden und anschließend dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Weitere Beute fanden sie bei dem Tatverdächtigen nicht. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

