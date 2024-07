Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 30-Jähriger vor Kneipe mutmaßlich mit Messer schwer verletzt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte:

Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Polizei gegen 6:30 Uhr in ein Krankenhaus in der Kasseler Innenstadt gerufen, nachdem dort ein 30-jähriger Mann mit einer stark blutendenden Stichverletzung in der Notaufnahme erschienen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Opfer vor einer Kneipe in der Fünffensterstraße von einem unbekannten Täter mutmaßlich mit einem Messer angegriffen und ihm die Verletzung am Rücken zugefügt worden. Lebensgefahr soll für den 30-Jährigen aus Kassel nach bisherigen Informationen nicht bestehen. Dem Angriff war möglicherweise eine verbale Auseinandersetzung in der Kneipe vorausgegangen. Zur Aufklärung des Falls sucht die Kasseler Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich das Opfer und der unbekannte Täter vor der Tat in der Kneipe aufgehalten. Im weiteren Verlauf soll es im Bereich der Eingangstür des Lokals zu dem Angriff mit einem größeren Messer gekommen sein. Der 30-Jährige flüchtete sich im Anschluss in das nahegelegene Krankenhaus. Das Tatmittel konnte bei den bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo übernommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang suchen die Kriminalbeamten nach Zeugen, die am heutigen frühen Morgen am Tatort und im umliegenden Bereich Wahrnehmungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Auch Personen, die das verletzte Opfer auf seinem Weg ins Krankenhaus gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake, Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell