Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beamte ertappen bei nächtlicher Streifenfahrt Graffiti-Sprayer: Festgenommener beleidigt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Auf einer nächtlichen Streifenfahrt haben Beamte des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Frankfurter Straße in Kassel gegen 23:40 Uhr einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Der Tatverdächtige versuchte nach dem Erblicken der Polizei zwar noch, mit seinem Fahrrad vom Tatort zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch noch an Ort und Stelle festnehmen. Bei dem zunächst noch unbekannten Mann stellten sie entsprechende Spray-Utensilien sicher. An dem Mehrfamilienhaus in Höhe der Haltestelle Auestadion fanden sie zudem auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern mehrere lilafarbenen und scheinbar zusammenhanglose Linien. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Den Festgenommenen, der die eingesetzten Beamten zudem mehrfach beleidigte, brachten die Polizisten zur Feststellung seiner Identität auf die Dienststelle. Dort konnte geklärt werden, dass es sich bei ihm um einen 32-Jährigen aus Kassel handelt. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und Beleidigung ermittelt. Da er merklich unter Alkoholeinfluss stand, stellten die Beamten das Fahrrad, mit dem er versucht hatte, vom Tatort zu flüchten, vorsorglich sicher.

