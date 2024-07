Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Überprüfung von Wasserleitungen vorgetäuscht: Zeugen nach Trickdiebstahl in Böttnerstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Montagmittag im Kasseler Stadtteil Fasanenhof eine betagte Frau in ihrer Wohnung bestohlen. Wie die Seniorin den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderte, hatte sich ein unbekannter Mann gegen 13 Uhr an ihrer Wohnungstür in der Böttnerstraße als Handwerker vorgestellt und sich unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen müssen, Zutritt zur Wohnung verschafft. Während die Bewohnerin den Anweisungen folgend die Wasserhähne im Bad aufdrehte und dadurch abgelenkt war, ließ der vermeintliche Handwerker vermutlich einen Komplizen in die Wohnung, der zunächst unbemerkt das Schlafzimmer nach Wertsachen durchsuchte. Nachdem der Unbekannte gegangen war, bemerkte die Seniorin schließlich den Diebstahl von mehreren Schmuckstücken, Sparbüchern und Bargeld. Von dem Trickdieb liegt folgende Beschreibung vor:

- 1,75 bis 1,80 Meter, schlank, schwarze Haare, einige fehlende Zähne, schwarze Hose, dunkles T-Shirt, sprach akzentfrei Deutsch.

Sein Komplize kann bislang nicht beschrieben werden. Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell