POL-KS: Serie von sechs E-Bike-Diebstählen in Bad Karlshafen: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel): In Bad Karlshafen ist es in der Nacht zum Sonntag zu einer Serie von insgesamt sechs E-Bike-Diebstählen gekommen. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Bislang unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht sechs E-Bikes, verkehrsrechtlich Pedelecs genannt, gestohlen und auf unbekannte Weise abtransportiert. Der Schaden wird auf ca. 26.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

Wie die Beamten der zuständigen Polizeistation Hofgeismar berichten, liegen die Tatorte der Diebstähle in der Carlstraße und der Invalidenstraße. In der Invalidenstraße hatten die Täter ein am Straßenrand angeschlossene Pedelec gestohlen. Bei einem zweiten angeschlossenen Rad waren sie gescheitert. Die anderen fünf Räder waren vom Gelände eines nahegelegenen Hotels in der Carlstraße gestohlen worden. Derzeit ist noch unklar, wann genau in der Nacht die Täter zuschlugen und wie sie die sechs gestohlenen Räder abtransportierten.

Die weiteren Ermittlungen zu der Diebstahlsserie werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizei in Hofgeismar.

