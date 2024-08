Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmitteilungen für die drei osthessischen Landkreise

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall

Poppenhausen. Am Samstag (10.08.), gegen 23.05 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda die Kreisstraße 41 aus Richtung Poppenhausen-Rodholz in Fahrtrichtung Poppenhausen. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit dem Auto aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde verletzt in ein Klinikum verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Da sich für die Beamten der Verdacht auf Alkohol beziehungsweise berauschende Mittel am Steuer ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeistation Hilders

HEF

Alleinunfall

Schenklengsfeld. Am Freitag (09.08.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines E-Kuma Golden Lion die L3341 von Wüstfeld in Richtung Konrode. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Mit Fahrrad gestürzt

Haunetal. Am Sonntag (11.08.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer mit seinem E-Bike den Waldweg vom Freizeithaus Siegwinden kommend nach Odensachsen. Aus noch unklarer Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrrad ins Schleudern und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Rixfeld. Am Samstag (10.08.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi A4 die Vogelsbergstraße in Richtung Stockhausen. In Höhe der Hausnummer 48 lief nach momentanen Erkenntnissen plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit zu vermeiden, versuchte der 64-Jährige auszuweichen. Dabei geriet er jedoch mit seinem Audi auf eine Verkehrsinsel und beschädigte die darauf befindlichen Verkehrszeichen. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Zusammenstoß

Hörgenau. Am Samstag (10.08.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Multivan die Vogelsbergstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf die Landesstraße in Richtung Engelrod abbiegen. Dabei kollidierte er aus noch nicht näher bekannten Gründen mit einem 62-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner Yamaha 535 die Landesstraße von Dirlammen herkommend in Richtung Engelrod befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

