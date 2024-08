POL-BO: Alleinunfall in Witten: Fahrradfahrerin (74) schwer verletzt

Bochum, Witten (ots) - Eine Fußgängerin (37) ist bei einem Zusammenstoß mit einer noch unbekannten Fahrradfahrerin am Sonntagnachmittag, 11. August, in Bochum-Stiepel leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach der beteiligten E-Bike-Fahrerin. Gegen 15.35 Uhr war die 37-jährige Wittenerin am Kemnader See ...

mehr