POL-BO: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubversuch

Bochum, Herne (ots) - Zwei Radfahrer, die ohne Helm unterwegs waren, haben sich bei Alleinunfällen in Bochum und Herne schwere Verletzungen zugezogen. Am Freitagnachmittag, 9. August, verunfallte zunächst ein 65-jähriger Bochumer gegen 14.20 Uhr an der Kreuzung Stockumer Straße / Hörder Straße. Nach bisherigen ...

