Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin nach Unfall am Kemnader See leicht verletzt: Polizei sucht beteiligte E-Bike-Fahrerin

Bochum, Witten (ots)

Eine Fußgängerin (37) ist bei einem Zusammenstoß mit einer noch unbekannten Fahrradfahrerin am Sonntagnachmittag, 11. August, in Bochum-Stiepel leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nach der beteiligten E-Bike-Fahrerin.

Gegen 15.35 Uhr war die 37-jährige Wittenerin am Kemnader See spazieren und beabsichtigte die Brücke am Stauwehr von der Wittener Seite kommend in Richtung Bochumer Seite zu überqueren. Auf der Brücke kam ihr nach eigenen Angaben eine E-Bike-Fahrerin entgegen, die sie im Vorbeifahren mit ihrem Fahrradlenker berührte. Die Frau sei zunächst weitergefahren, habe auf Nachrufen jedoch angehalten. Als die Wittenerin angab, verletzt zu sein und einen Austausch der Personalien anregte, sei die Radfahrerin in Richtung Haus Kemnade davongefahren.

Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen.

Die beteiligte E-Bike-Fahrerin sei etwa 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß und habe eine stabile Figur. Sie habe ein rotes Oberteil getragen und sei in Begleitung eines männlichen Radfahrers gewesen.

Die Polizei bittet die beteiligte Frau sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

