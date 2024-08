Polizei Bochum

POL-BO: Cranger Kirmes 2024: Polizei Bochum zieht positive Bilanz

Herne (ots)

Am heutigen Sonntag (11. August) endet die diesjährige Cranger Kirmes. Die Polizei Bochum zieht vor dem letzten Veranstaltungstag eine positive Bilanz des größten Volksfestes in NRW.

Insgesamt kam es in den zurückliegenden Veranstaltungstagen zu 156 Polizeieinsätzen. Unterm Strich lässt sich feststellen, dass die Zahl der Verkehrsunfälle im Kirmesumfeld im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken ist. Die Zahl der Vermisstenfälle (13) verringerte sich sogar deutlich um nahezu 50 Prozent.

Und auch, wenn die meisten Einsätze im Zuge von Körperverletzungsdelikten (43) erfolgten, bewegten sich die Körperverletzungen und Eigentumsdelikte (12) auf konstant niedrigem Niveau.

71 Strafanzeigen wurden in diesem Jahr geschrieben. Auch hier führen die Körperverletzungen / Schlägereien die Statistik an (30), gefolgt von den Diebstählen (12).

92 Platzverweise wurden in den vergangenen Tagen ausgesprochen - davon alleine 67 am zurückliegenden Freitagabend (9. August). 11 Personen wurden in den vergangenen Tagen in Gewahrsam genommen, dazu gab es 4 Festnahmen.

Ein Großteil der Einsätze spielte sich traditionell an den beiden Kirmes-Wochenenden ab.

So kam es auch an diesem Wochenende zu einem herausragenden Einsatz, als es am frühen Samstagmorgen (10. August) im Nachgang des Kirmes-Besuchs 2.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen auf der Dorstener Straße kam. In diesem Zuge wurde ein 47-jähriger Mann aus Bottrop durch einen Messerstich verletzt. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, die Ermittlungen dauern an.

